Um den Pegasus herrscht ein richtiges "Griss"

Der Andrang ist gewaltig. Dutzende Unternehmen übermitteln in diesen Tagen ihre Bewerbungsunterlagen für den Pegasus. Die Einreichfrist für den begehrtesten Wirtschaftspreis läuft bis 14. August. Sie können sich jederzeit auf nachrichten.at/pegasus bewerben.

Zu den Fixstartern gehört das Linzer Elektronikunternehmen Keba mit dem Vorstandsvorsitzenden Gerhard Luftensteiner (erstes Foto). Das Unternehmen tritt in der Kategorie "Leuchttürme" an. Im vergangenen Geschäftsjahr setzte Keba mit 1732 Mitarbeitern 373,5 Millionen Euro um.

Den Pegasus in Silber hat Melanie Hofinger im vergangenen Jahr gewonnen. Die Chefin der Veritas-Buchhandlung in Linz hat sich heuer in gleich drei Kategorien beworben: "Erfolgsgeschichten", "Zukunftshoffnungen" und "Unternehmerin/Managerin des Jahres". Hofinger beschäftigt mittlerweile 22 Mitarbeiter; sie ist seit Jahresbeginn auch Eigentümerin der Traditionsbuchhandlung Neugebauer am Linzer Taubenmarkt.

Erfahrung mit Pegasus-Preisverleihungen und -trophäen hat auch Gottfried Wurpes (Foto rechts oben). The fitness company aus Leonding ist Österreichs Generalimporteur von Technogym. Sportler, Politiker und Prominente vertrauen auf die Fitnessgeräte. Heuer versucht das Unternehmen in der Sparte "Erfolgsgeschichten" sein Glück.

Heuer ebenfalls beim Pegasus dabei ist Peter Rungger (Foto rechts unten), Geschäftsführer von Ringer aus Regau. Der Schalungs- und Gerüsthersteller hat mit einem Umsatz von 46 Millionen Euro das erfolgreichste Jahr der 75-jährigen Unternehmensgeschichte hinter sich. Ringer rechnet sich in der Kategorie "Erfolgsgeschichten" Chancen aus.

Bewerbungen für den Pegasus sind in fünf Kategorien möglich: "Leuchttürme", "Innovationskaiser", "Erfolgsgeschichten", "Zukunftshoffnungen" und "Unternehmerin/Managerin des Jahres". Nicht bewerben kann man sich für das Lebenswerk. Diese Auszeichnung wird direkt von den langjährigen Pegasus-Partnern verliehen.

Das diesjährige Motto des Pegasus, die scheinbaren Widersprüche zwischen Ökonomie und Ökologie aufzulösen und die Chancen für neue Geschäftsideen aufzuzeigen, behalten wir bewusst in Zeiten wie diesen bei. Es wird beim Restart nach der Corona-Pandemie von entscheidender Bedeutung für unsere Wirtschaft sein, genau solche Geschäftsideen auf den Weg zu bringen und dann auch weiter voranzutreiben.

Nutzen Sie die Gelegenheit, beim Pegasus 2020 mit dabei zu sein. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

