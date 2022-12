Aktienhändler in Wien

Waren die Finanzmarkt-Experten zu Beginn des Jahres 2022 noch recht optimistisch, was die Entwicklung der Aktienmärkte angeht, so wurden sie im Lauf des Jahres kalt erwischt: Den Einmarsch der russischen Armee ins Nachbarland Ukraine hatten die wenigsten auf dem Radar – die zeitweise zweistellige Inflation in der Eurozone auch nicht.