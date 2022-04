Ukraine-Krieg treibt Inflationsrate auf 6,8 Prozent

In Österreich dürfte die Inflationsrate im März laut Schnellschätzung der Statistik Austria mit 6,8 Prozent den höchsten Wert seit November 1981 erreicht haben. "Neuerliche Anstiege bei Treibstoff- und Energiepreisen heizten die Inflation weiter an", sagte gestern Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria.

"Das ist etwas mehr, als wir erwartet haben", sagt Wifo-Ökonom Josef Baumgartner im Gespräch mit den OÖNachrichten. Er geht aber davon aus, dass wir damit den Höchststand noch nicht erreicht haben. "Den erwarte ich für Mai bei rund 7,5 Prozent."

Ob es danach eine Entspannung geben werde, sei derzeit schwer abschätzbar. "Das hängt davon ab, ob Öl und Gas aus Russland weiterfließen", sagt Baumgartner. Sollte es zu einem Stopp der Lieferungen kommen, "dann sind wir bei der Inflation schnell zweistellig".

Zweistellig sind die Inflationsraten schon in den Euroländern Estland mit 14,8 Prozent und den Niederlanden mit 11,9 Prozent. In der Eurozone insgesamt liegt die Inflationsrate laut Eurostat bei 7,5 Prozent. Auch Deutschland liegt mit 7,6 Prozent Inflation deutlich über dem Niveau von Österreich. Dass bei uns die Geldentwertung niedriger war als im Euroraum-Durchschnitt, führt Baumgartner auf die Entlastungen der Regierung zurück, vor allem auf das Aussetzen der Ökostrom-Abgabe.

Mahnung von der Bundesbank

Der deutliche Anstieg der Inflationsrate in Deutschland veranlasste den Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, zu einem Appell an die EZB. Er warne davor, den geldpolitischen Kurswechsel weiter hinauszuzögern. "Die Inflationsdaten sprechen eine deutliche Sprache. Die Geldpolitik darf nicht die Gelegenheit verpassen, rechtzeitig gegenzusteuern." "Jetzt kommt es darauf an, dass die EZB endlich den Fuß vom Gas nimmt. Ansonsten steigen die Inflationserwartungen weiter, und die hohe Inflation setzt sich dauerhaft fest", sagte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der deutschen Commerzbank.

Auch Wifo-Ökonom Baumgartner erwartet, dass sich die Inflation, die derzeit hauptsächlich von den stark gestiegenen Energiepreisen kommt, sich in andere Sektoren der Wirtschaft fortpflanzt. Aus heutiger Sicht erwartet man für das Gesamtjahr 2022 eine Inflationsrate um die sechs Prozent.

Im nächsten Jahr dürfte die Inflationsrate bei rund 3,5 Prozent zu liegen kommen. Für 2024 sollte dann wieder "ein Zweier vor dem Komma stehen", so Baumgartner. Voraussetzung dafür sei, dass Öl und Gas aus Russland weiterfließen. (hn)