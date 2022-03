Ukraine-Krieg: Sorge im Handel vor Engpässen und Verzögerungen

Der Ukraine-Krieg hat auch Folgen für die österreichische Handelslandschaft. Die Hälfte der Händler befürchtet in den kommenden Tagen und Wochen Lieferengpässe und -verzögerungen sowie höhere Kosten, ausgelöst durch eine Kettenreaktion in den globalen Handelsströmen. Das geht aus einer aktuellen Blitzumfrage des Handelsverbands unter 160 Mitgliedsbetrieben in Einzel-, Groß- und Kfz-Handel hervor.

Mit eigenen Geschäften sowie Lieferanten und Produzenten in der Ukraine oder in Russland sei ein Drittel der heimischen Händler direkt vom Krieg betroffen, sagte gestern Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will bei einem Online-Pressegespräch. 17 Prozent der Händler seien schon jetzt mit Verzögerungen, Engpässen und höheren Preisen konfrontiert, etwa bei Speiseöl oder Getreide.

"Die Kriegsereignisse sind nicht zu unterschätzen, und die indirekten Folgen werden die Händler noch länger treffen", sagte Will. Zwei von drei befragten Betrieben rechnen mit längerfristigen wirtschaftlichen Folgen durch den Krieg, in Summe werden Umsatzeinbußen von acht Prozent erwartet. Auch bei den Menschen in Österreich sinke durch die Ereignisse in der Ukraine die Kauflust, sagte Will.

Starke Verschiebungen

All das falle in eine Zeit, in der sich der heimische Handel langsam von der Corona-Pandemie erhole. Bei der Beschäftigtenzahl und beim Umsatz hätten die Betriebe bereits das Vorkrisenniveau übertroffen, heißt es in einer gemeinsamen Erhebung des Handelsverbands und der KMU Forschung Austria, die sich auf Klein- und Mittelbetriebe spezialisiert hat.

Demnach betrug der Umsatz im Einzelhandel, dem mit Abstand größten Handelssegment, im Vorjahr 74,8 Milliarden Euro, ein reales Plus von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorkrisenniveau. Allerdings sei diese Gesamtsicht trügerisch, sagte Will. Denn innerhalb des Handels gebe es – bedingt durch die Pandemie – starke Verschiebungen.

Während der Online-Handel, Apotheken, Lebensmittel-, Möbel- und Elektrogeschäfte zu den Gewinnern der Krise gehörten, sei die Lage im Mode-, Schuh- und Spielwarenhandel nach wie vor schwierig. In diesen Sparten seien die Eigenkapitalquoten beinahe aufgebraucht, zudem knabbere die Inflation mit den Kosten für Energie, Treibstoff und Miete an der Kaufkraft.

Will wies auch darauf hin, dass es im heimischen Handel derzeit 20.000 offene Stellen gebe. 28 Prozent der Betriebe mussten ihr Geschäft wegen Personalmangels zumindest einmal zusperren, 24 Prozent könnten wegen der Mitarbeiterknappheit keinen Normalbetrieb garantieren.