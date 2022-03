Ukraine-Krieg: Heimische Händler befürchten Lieferverzögerungen

Das sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will heute, Donnerstag, bei einem Online-Pressegespräch. Die private Interessenvereinigung führte eine aktuelle Umfrage unter ihren Mitgliedsbetrieben durch, 160 Händler gaben eine Rückmeldung.

17 Prozent der Befragten sagten, dass sie schon jetzt mit Lieferengpässen und -verzögerungen zu tun hätten, etwa bei Speiseöl oder Getreide. 50 Prozent der Händler befürchten in den kommenden Tagen weitere Verzögerungen und Engpässe, verursacht durch eine Kettenreaktion in den internationalen Handelsströmen. In Summe rechnen die Händler mit einem kriegsbedingten Umsatzeinbruch von acht Prozent.

Die direkten Handelsbeziehungen von heimischen Händlern zur Ukraine und zu Russland sind freilich noch überschaubar: Neun Prozent betreiben Niederlassungen in einem der beiden Länder, 21 Prozent haben Lieferanten oder Produzenten in der Ukraine. „Die Kriegsereignisse sind nicht zu unterschätzen, und sie treffen den Handel noch zusätzlich zur Corona-Pandemie“, sagte Will. Auch bei den Menschen in Österreich sinke die Konsumlust durch den Krieg.

Bei der Beschäftigtenzahl und beim Umsatz hätten Einzel-, Groß- und Kfz-Handel zwar bereits wieder das Vorkrisenniveau übertroffen, aber es gebe starke Strukturverschiebungen innerhalb einzelner Branchen. Zu den Gewinnern zählten der Online-Handel, Apotheken, Lebensmittel, Möbel und Elektrowaren, zu den Verlieren der Mode- und Schuhhandel. Bei besonders betroffenen Händlern seien die Eigenkapitalquoten beinahe aufgebraucht, zudem knabbere die Inflation an der Kaufkraft.

Will wies auch darauf hin, dass es im Handel derzeit 20.000 offene Stellen gebe. 28 Prozent der Betriebe mussten ihr Geschäft wegen Personalmangels zumindest einmal zusperren, 24 Prozent könnten wegen der Mitarbeiterknappheit keinen Normalbetrieb garantieren.