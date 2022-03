Wie sehr die europäische Autoindustrie von ukrainischen Zulieferern abhängt, zeigt sich wenige Tage nach Angriff der russischen Armee. Lohnintensive Tätigkeiten wie der Bau von Kabelbäumen findet dort statt. Weil diese unmittelbar an die Fertigungsbänder geliefert werden, sind die Kriegsauswirkungen schon spürbar. Am massivsten ist BMW betroffen. Nicht nur Werke in Deutschland können nicht mehr produzieren – auch das Motorenwerk in Steyr steht ab Freitag.