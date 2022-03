Ukraine: Auswirkungen für die AUA

Die Fluglinie Austrian Airlines hat am Donnerstag ihre tiefrote Bilanz vorgelegt. Hauptthema der Pressekonferenz war aber die Krise in der Ukraine, die die Fluglinie auf mehreren Ebenen trifft. Zum ersten gibt es einheimische Mitarbeiter, die in der Nähe von Lemberg ausharren. Mit diesen sei man in täglichen Kontakt. Das Entgelt für die nächsten drei Monate sei im voraus bezahlt worden, um ihnen auf diesem Weg zu helfen, sagte Vorstand Francesco Scoirtino. Sollten welche das Land verlassen wollen, würde der Arbeitgeber helfen. Die Flüge nach Kiew und Odessa sind seit 21. Februar eingestellt. Später folgte die Einstellung Richtung Moskau und Lemberg.

Zum zweiten verlängere sich aufgrund des gesperrten Luftraums die Flugzeit Richtung Ostasien um eine Stunde - etwa nach Shanghai. Derzeit sei die Produktion - wie die AUA ihr tägliches Flugprogramm nennt - noch stark reduziert. Ab Mai sollten die Flüge hochgefahren werden, so Scoirtino. Allerdings dürfte es dann im Luftraum über der Türkei eng werden. Ab es dann zu Verspätungen komme, bleibe abzuwarten. Auch ob die geplante Wiederaufnahme von Tokio stattfinden könne, werde neu evaluiert.

Eine dritte Auswirkung zeichnet sich auf der Transatlantik-Route ab: Die Ukraine und Russland waren bisher wichtige Quellmärkte, die über Wien in die USA geflogen sind. Insofern sei noch offen, ob es hier zu Kapazitätsanpassungen kommen werde, heißt es bei der AUA.

Zufrieden ist die Lufthansa-Tochter mit dem Ferienflug-Geschäft: Innerhalb von 14 Tagen wurden 500.000 Flüge gebucht - noch vor Ausbruch des Ukraine-Krieges. Ob es in dem Bereich zu Auswirkungen komme, bleibe abzuwarten.

Weil das Sommergeschäft aber sehr gut werden sollte, ist die AUA trotz Kurzarbeit wieder auf Mitarbeiter-Suche. Mehr als 100 Flugbegleiter werden eingestellt. Parallel läuft die Verkleinerung des Personalstands weiter: 1195 von geplanten 1350 Vollzeit-Stellen wurden in den vergangenen zwei Jahren abgebaut. Wie Vorstand Michael Trestl sagt, ohne Kündigungen, sondern sozialverträglich und über natürliche Abgänge. Personalstand zum Jahresende: 5793.