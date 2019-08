Zenith bringt das Flair des Sommers ans Handgelenk

Weiß gilt gemeinhin als empfindlich, doch auf die Defy Classic trifft das nicht zu. Ihr Gehäuse aus strahlend weißer Keramik ist außerordentlich robust und das intensive Weiß ist in das Material selbst eingelassen, sodass es auch mit zunehmendem Alter oder Verschleiß nicht verblasst oder sich verfärbt. Mit ihren kühnen geometrischen Linien und dem skelettierten, mehrdimensionalen Zifferblatt, das für eine futuristische Note sorgt, schafft die Defy Classic White Ceramic mühelos den Spagat zwischen sportlich und chic. Ob beim Badeurlaub oder beim Bummel durch die Großstadt: Die Defy Classic White Ceramic ist zu jeder Jahreszeit ein echter Blickfang.

Für unkonventionelle Frauen mit einem ausgeprägten Sinn für kühne Stil-Statements ist die Type 20 Pilot die perfekte Begleiterin. Zeniths symbolträchtige, von der Luftfahrt inspirierte Uhr ist eine wahre Ikone der Uhrmacherkunst, die in ihrer heutigen Form genauso Eindruck macht wie ihre Vorläuferin, die vor einem Jahrhundert entstand. Hier wurde die Pilot in einem komfortabel tragbaren 40-mm-Bronzegehäuse neu interpretiert. Auf ihrem schwarzen, satinierten Zifferblatt prangen übergroße Ziffern, die der Uhr einen markanten Akzent mit nostalgischem Charme verleihen, der perfekt zum Pioniergeist der Marke Zenith passt. Die zeitlose Anmutung und die ebenso robuste wie elegante Silhouette machen die Pilot zu einem außerordentlich vielseitigen Zeitmesser: ideal für all die großen und kleinen Abenteuer, die das Leben bereithält.

Es gibt Ikonen, die wahrhaft für die Ewigkeit gemacht sind. Die A386 El Primero Revival würdigt eine solch unvergängliche, bahnbrechende Ikone und bildet den Klassiker aus den 60er Jahren bis ins kleinste Detail originalgetreu nach. Die Uhr präsentiert sich in einem kostbaren Roségold-Gehäuse mit zeitlos eleganten Proportionen und mehrfarbigen Zählern, die dem Zifferblatt ein entschiedenes Retro-Flair verleihen. Eine unschlagbare Kombination, mit der sich die El Primero A386 Revival auf eleganten Cocktailpartys genauso gut macht wie an entspannten Abenden zu Hause.