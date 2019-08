Tom Brady ist Partner von IWC Schaffhausen

Sechs Super-Bowl-Titel, vier Auszeichnungen als wertvollster Spieler des Super Bowls, drei Auszeichnungen als wertvollster Spieler der Liga und 16 Divisionstitel – Tom Brady steht für Größe. IWC und Brady sind beide Klassenbeste und ihre gemeinsamen Prinzipien der Exzellenz und des zeitlosen Stils machen ihre Partnerschaft perfekt.

Tom Brady ist ein Spitzenathlet, eine moderne Ikone und ein Liebhaber der Haute Horlogerie. Zu seiner Kollektion zählen mehrere IWC-Uhren, darunter eine Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Miramar und die legendäre Portugieser Perpetual Calendar.

"Es ist mir eine Ehre, mich mit IWC Schaffhausen zusammenzuschließen. Ich bewundere die Marke seit vielen Jahren für ihr zeitloses Design, ihre präzise Ingenieurskunst und ihre Liebe zum Detail", erklärt Brady. "Ich freue mich, Teil der IWC-Familie zu sein und mit ihrem versierten Team zusammenzuarbeiten, um das einzigartige Erbe der Marke mit der Welt zu teilen."

Brady ist ein Champion, der immer nach Höchstleistungen strebt. Nachdem er im Jahr 2000 von den New England Patriots beim NFL Drafts als 199. Pick ausgewählt wurde, hat er mit dem Team sechs Super-Bowl-Meisterschaften gewonnen – mehr als jeder andere Quarterback in der Geschichte der NFL.

Bradys beispiellose American-Football-Karriere wird von zahlreichen NFL-Rekorden gesäumt. Er ist der erste Spieler in der Geschichte der NFL, der die Marke von 80.000 Yards durchbrach. Brady hält auch den Rekord der meisten Spielgewinne aller Quarterbacks, er ist der Spieler mit den meisten Passing Yards in der Geschichte und warf in seiner Karriere die meisten Touchdown-Pässe aller Zeiten.

Über seine ganze Karriere hin hat Brady einen ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden durch Vorbereitung, Leistung und Erholung integriert. Im Jahr 2014 gründete Brady die Performance-Lifestyle-Marke TB12 mit, um seinen Ansatz und seine Wellness-Bewegung einem globalen Publikum vorzustellen. Bradys Marke TB12 integriert revolutionäre Konzepte aus den Bereichen Kraft- und Geschmeidigkeitstraining der tief liegenden Muskeln, Hydratation, Ernährung, funktionelle Kraft und Kondition sowie kognitive Gesundheit.