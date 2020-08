Sternenglanz, rosa Himmel und das Meer

Eine magische Nacht mag für jeden etwas anderes bedeuten. Aber ein schöner Sternenhimmel gehört sicher dazu. In diesem Sinne präsentiert Swatch zwei neue Uhren, die einem wahren Sternenregen gleichkommen. Wer gerne den Kopf gen Himmel richtet und den Blick von einem Sternenbild zum nächsten schweifen lässt, den wird das Kristallfunkeln dieser Uhren sicher erfreuen.

Die Goldy Show macht die nächtliche Dunkelheit und das Strahlen der funkelnden Sterne derart spürbar, dass man sich in Erwartung einer Sternschnuppe etwas wünschen möchte. Die Starry Party hingegen erzeugt das Gefühl, sich angesichts der Sterne völlig in Träumereien zu verlieren. Beide Uhren haben jeweils ein Lederarmband und ein Gehäuse aus poliertem Edelstahl, dessen Lünette mit Kristallen besetzt ist. Ob in Schwarz oder Weiß, diese Modelle wissen zu beeindrucken und ihre hochglanzpolierten Zifferblätter heben das Strahlen der Swatch Sparkles noch mehr hervor.

Bild: Swatch

Der August ist der letzte richtige Sommermonat vor dem Herbst. Voller warmer Sommerluft, lauer Nächte und langer Tage im Freien lädt er dazu ein, das Leben einfach nur zu genießen. Swatchs jüngste Neuerscheinungen Blush Kissed und Phard Kissed sorgen dafür, dass die rosigen Nächte am Wasser nicht so schnell vorübergehen. Die Uhren sind vom zauberhaft rosa Himmel und türkisblauem Meer inspiriert und vermitteln mit ihren Zifferblättern in Metallic-Finish, die wie der perfekte Sonnenuntergang glitzern, das Gefühl, dass der Sommer niemals zu Ende geht.