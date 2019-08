Seiko Prospex Automatik Special Edition - White Shark

Auf den ozeanblauen Zifferblättern, deren Muster an die Wellen der Ozeane erinnern sollen, finden sich in der Nähe der 40-Minuten-Indizes Abbildungen der markanten Rückenflossen. Weiters wurden die Enden der Sekundenzeiger in Form der Schwanzflossen designt und verleihen den neuen Tauchermodellen das gewisse Etwas. Die "Save the Ocean Special Edition" besteht aus der Solar Taucheruhr SSC741P1, dem Automatikmodell mit dem Spitznamen "Samurai" SRPD23K1 sowie der Automatik "Turtle" SRPD21K1. Die Uhren halten einem Wasserdruck bis 20 bar stand und sind mit den Solarkaliber V175 beziehungsweise dem Automatikwerk 4R35/4R36 ausgestattet.

Ihre einseitig drehbaren Lünetten sind dank der Riffelung gut zu bedienen und das Edelstahlband sorgt für einen sicheren Sitz am Handgelenk des Tauchers. Die großen Pfeilzeiger und Leuchtmarkierungen gewährleisten eine optimale Ablesbarkeit im dunklen Blau der Meere.

Der Solar Chrono-Diver zeigt bei Vollaufladung sechs Monate die korrekte Zeit an und besitzt wie die beiden Automatikmodelle ein speziell designtes Zifferblatt.

Die Automatik "Samurai" wird vom Kaliber 4R35, das mit Sekundenstopp, Handaufzugsmöglichkeit und einer Gangreserve von 41 Stunden ausgestattet ist, angetrieben. Dank des von Seiko entwickelten Aufzugsystems "Magischer Hebel" besitzt die SRPD21K1 eine sehr hohe Aufzugseffizienz. Das Kaliber 4R36 der Automatik "Turtle" SRPD21K1 verfügt über die selben Attribute. Zusätzlich hat dieses Modell noch eine Tag-/Datumsanzeige.