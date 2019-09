Neues Design, neue Komplikation und ein neues Uhrwerk

Die neue Startimer Pilot Heritage Chronograph kehrt zur Quintessenz der Sportuhr zurück, so wie sie 1883 von Alpina erfunden wurde. Als einzigen Zusatz birgt das legendäre Gehäuse der Startimer Pilot Heritage einen Chronographen und damit eine der vollendetsten Komplikationen überhaupt, die vor allem von Fans des auf Präzision beruhenden Motorsports geschätzt wird.

Der Bicompax-Chronograph misst mit dem Kaliber AL-727 kurze Zeitspannen (30 Minuten) und ist auf vier Hz (28 000 Halbschwingungen/Stunde) getaktet. Diese hohe Frequenz gewährleistet Präzision und Stoßbeständigkeit und damit zwei der Eckpfeiler der Philosophie des Hauses Alpina. Das neue Uhrwerk der Linie Startimer bietet darüber hinaus 55 Stunden Gangreserve, d. h. knapp 45 Prozent mehr im Vergleich zu seinem Vorgänger. Schließlich handelt es sich um eine Monodrückerausführung in der schönsten Tradition historischer Chronographen, so wie die allerersten Alpina Sport-Chronographen vor fast einem Jahrhundert.

Von heute an wird die neue Startimer Pilot Heritage Chronograph in drei Varianten angeboten: Hellgrau und Anthrazit für den nüchternen und modernen Geist, Blau und Grau für einen jüngeren und dynamischeren Stil sowie Blau und Grau mit roten Zeigern für einen sportlichen Look im Zeichen des Motorsports.

Dabei weisen alle Varianten den gleichen hohen Veredelungsgrad der Schweizer Uhrmacherkunst auf, die Alpina besonders am Herzen liegt: Das Gehäuse wurde an den Flanken poliert und auf der Oberseite satiniert, die Zähler wurden für eine bessere Streuung des Lichts kreisförmig guillochiert, die Stunden- und Minutenzeiger mit Super-LumiNova-Leuchtmasse gewährleisten eine perfekte Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen und die verschraubte Krone und der Gehäuseboden sorgen für eine bis 100 Meter garantierte Wasserdichtigkeit.

Ein starkes, in den Traditionen des Hauses verwurzeltes Modell, das fest in seiner Zeit verankert ist und als erster Monodrücker-Chronograph speziell für die Kollektion Startimer Pilot Heritage entwickelt wurde.