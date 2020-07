Neue OMEGA NATO-Bänder

Rechtzeitig zum Sommerbeginn präsentiert der Schweizer Uhrenhersteller sechs neue NATO-Bänder, die coole Styles auf das Handgelenk zaubern.

Die neuen Armbänder sind zweifärbig und haben einen Grundton, der mit einem Streifen in der Mitte kombiniert wird. Zur Auswahl stehen intensive Designs in Weiß-Blau, Grün-Weiß, Blau-Grün, Blau-Orange, Blau-Weiß sowie Schwarz-Gelb für Tage am Strand, See oder in der Stadt. Sie sind wie immer leicht auszutauschen und einem raschen Imagewandel einer Uhr steht daher nichts im Wege.

Wie bei allen Produkten legt OMEGA auch bei den NATO-Bändern großer Wert auf jedes Detail. Den hohen Qualitätsansprüchen der Marke entsprechend, wird für die Armbänder robustes und langlebiges Polyamid verwendet.

Hochwertige Schließen und Loops aus Edelstahl sorgen für eine gewisse Finesse. Auf Ersteren ist das OMEGA- Logo eingraviert, wodurch die edle Herkunft der Bänder nochmals unterstrichen wird. Die sechst neuen NATO-Straps gibt es in den Bandbreiten 19, 20, 21 und 22 Millimeter.