Neu in Österreich: Triton Classic Subphotique

1962 entwickelte Jean René Parmentier, ein Colonel der französischen Air Force, die ikonische Taucheruhr Triton für die Firma Spirotechnique, die dem berühmten Jacques Cousteau gehörte. Die Triton Spirotechnique war eine der Uhren, die Cousteau mit auf seine Tauchgänge nahm. Benannt ist der sportliche Zeitmesser nach Triton, dem Sohn des Meeresgottes Poseidon, und verweist ganz klar auf ihren Zweck: der perfekte Partner zum Tauchen zu sein, auch in größeren Tiefen. Aufgrund ihrer überzeugenden Ausstattung lag der Preis der Triton Spirotechnique in den 60er Jahren über dem einer Rolex Submariner.

Mittlerweile gilt die Triton Spirotechnique als Klassiker auf dem Vintage-Markt. 2017 belebten die beiden Uhrenliebhaber Philippe Friedmann und Jean Sebastien Coste die Marke wieder. Das Ergebnis: die Triton Classic Subphotique, ein gelungenes Revival der ikonischen Uhr aus den 60’er Jahren. Das Design betont die starke DNA der Marke und die Taucheruhr punktet mit ihrem äußerst überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Einsteigermodelle finden sich in den Kollektionen "Classic" und "Sport". Limited Editions und die Modelle der Tailor-Made-Linie runden das Angebot ab.

Eine Taucheruhr ist nichts ohne eine entsprechende Wasserdichtigkeit. Dank einer verschraubbaren Krone auf 12 Uhr mit Gehäuseschutz verfügt die Triton Classic Subphotique über eine Wasserdichtigkeit von 50 ATM oder 500 m. Damit erreicht die sportliche Taucheruhr eine deutlich höhere Wasserdichtigkeit als ihr Vorgängermodell. Neu ist auch das Helium-Ventil auf 3 Uhr, welches die Ausstattung der höchst zuverlässigen und robusten Taucheruhr abrundet.

Sofort ins Auge sticht die verschraubbare Krone auf 12 Uhr, die zum Schutz in das Gehäuse integriert ist. Ein hoher Tragekomfort an beiden Handgelenken ist garantiert. Authentizität und Kontinuität zeigt sich im Design: Die Lünette und die Zeiger lehnen sich mit ihrem Aussehen an das der Triton Spirotechnique an. An die Bedürfnisse des modernen Mannes angepasst ist der Gehäusedurchmesser, der 41 mm beträgt. Unterwassersportler können sich sicher sein, im Dunkeln und unter Wasser die Zeit stets korrekt im Blick zu haben, denn die Zeiger, Ziffern und Indizes sind mit C3 Super-LumiNova ausgelegt. Ein Hingucker ist das im Roulette-Stil gestaltete Datumsrad, bei dem sich schwarze und rote Zahlen abwechseln.