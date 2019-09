Neu in Österreich: Die Taucheruhr Triton Subphotique Limited Edition

Jedes Modell gibt es nur 63-mal, da die Triton Spirotechnique 1963 auf den Markt kam. Zur Wahl stehen auffällige Uhrenmodelle wie die Navy Green "Triple Black" mit grünem Zifferblatt und NATO-Band, das Modell Heritage, erhältlich mit drei verschiedenen Armbändern: mit gebürstetem Metallband mit Sicherheitsschließe, NATO-Band oder einem Synthetic Rubber Strap. Die dritte Limited Edition ist das Modell Triton Subphotique Sport Black Redline RT-01.

Philippe Friedmann und Jean Sebastien Coste, zwei Uhrenliebhaber, belebten 2017 die für ihre äußerst zuverlässigen Taucheruhren in ikonischem Design bekannte französische Uhrenmarke Triton wieder. Aufbauend auf der starken DNA der Marke entwickelten sie die Triton Subphotique, die ein gelungenes Revival der 1962 von Jean René Parmentier designten Triton Spirotechnique darstellt.

Parmentier, ein Colonel der französischen Air Force, war begeisterter Taucher und wusste daher genau, worauf es bei funktionalen Taucheruhren ankommt. Die Triton entwickelte der Colonel für die Firma Spirotechnique, die dem berühmten Meeresforscher Jacques Cousteau gehörte und der die Triton auch mit auf seine Tauchgänge nahm.

Alle Triton-Subphotique-Modelle, auch die der Limited Edition, haben eine gemeinsame, starke Designsprache, die sich an dem Ur-Triton-Spirotechnique-Modell anlehnt. Ein Highlight ist die auf 12 Uhr sitzende und ins Gehäuse integrierte verschraubbare Krone, die einen hohen Tragekomfort bietet und es ermöglicht, die Triton Subphotique an beiden Handgelenken zu tragen.

Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 41 mm und eine einseitig drehbare Lünette. Perfekt ist, dass Zeiger, Ziffern und Indizes mit C3 Super-LumiNova ausgelegt sind und eine optimale Ablesbarkeit im Dunkeln und unter Wasser bieten. Ein Eyecatcher auf dem Zifferblatt ist das Datumsrad, das im Roulette-Stil gestaltet ist, d.h. schwarze und rote Zahlen wechseln sich ab.

Hinsichtlich Qualität, Präzision, Zuverlässigkeit und Tragekomfort geht man bei Triton keine Kompromisse ein.

Von Hand werden die Uhren von hoch qualifizierten Uhrmachern in der Schweiz in Kleinserien gebaut. So wird das Soprod M100 Uhrwerk modifiziert, um den hohen Ansprüchen von Triton zu genügen. Die Firmen, mit denen Triton arbeitet, sind für ihr Know-how und ihre hohe Qualität bekannt. Aufgrund rigoroser Qualitätskontrollen gewährt die Marke eine Garantie von fünf Jahren auf ihre Uhren, der bestens organisierte Kundenservice läuft über ETS Christian Plantin in Paris und ETS Mercier in der Schweiz. Fasst man alle Faktoren zusammen, so bieten die Taucheruhren von Triton ein rundherum überzeugendes Gesamtpaket.