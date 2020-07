Moderne Rennsportoptik und beeindruckende Gangreserve

Nach den beiden Jubiläumsuhren in limitierter Auflage – den Sondereditionen TAG Heuer Carrera 160 Years Silver und TAG Heuer Carrera 160 Years Montreal – präsentiert TAG Heuer nun vier neue Vorzeigemodelle, die sich in die Evergreen-Kollektion der Marke einreihen.

Die sportlichen Chronographen, die nun vorgestellt werden, sind raffiniert und zeitlos und dennoch markant und auffällig: Sie verkörpern Durchhaltevermögen. Mit kürzeren Bandanstößen für mehr Komfort bietet das 44-mm-Edelstahlgehäuse abwechselnd polierte und fein gebürstete Oberflächen, welche die Uhr eleganter und dünner erscheinen lassen. Auch die verbesserte Integration des Glases und die leichte Schräge optimieren ihren Look.

Das Zifferblatt präsentiert eine rund gebürstete Oberfläche und ist in Tiefblau mit passender Keramiklünette, in gedämpftem Olivgrün mit Edelstahllünette oder in zwei schwarzen Versionen, jeweils mit einer schlanken, schwarzen Keramiklünette, verfügbar. Der Innenring ist abgeschrägt und die Indizes neigen sich zum Zentrum des Zifferblatts hin, sodass das Auge des Trägers in Richtung Uhrzeit geleitet wird, wodurch er diese mit einem Blick ablesen kann. Die drei Hilfszifferblätter sowie das Datumsfenster bei 6 Uhr sind perfekt lesbar. Der Stundenzähler bei 9 Uhr trägt nun die Ziffern 12, 4 und 8, womit ein visuelles Gleichgewicht zum Minutenzähler bei 3 Uhr hergestellt wurde. Das neue Armband in H-Form ist dünner, was es etwas leichter und ergonomischer macht.

Die TAG Heuer Carrera in Schwarz und Roségold sticht aus diesen neuen sportlichen Modellen besonders hervor. Die schwarze Keramiklünette ist mit roségoldfarbenem Lack beschichtet, ein Novum für den Luxusuhrenhersteller, Krone und Druckknöpfe bestehen aus solidem 18-karätigen Roségold.

Die Schwungmasse des Uhrwerks wurde aus schwarzem, mit PVD beschichtetem Kupfer mit Roségold-Aufdruck gefertigt. Dieser Zeitmesser wird an einem klassischen schwarzen Lederarmband getragen.

Die TAG-Heuer-Carrera-Linie ist seit jeher mit der fortschrittlichsten Technologie ausgestattet. Die neu gestalteten Modelle werden vom Uhrwerk Calibre Heuer 02 angetrieben, welches durch den transparenten Gehäuseboden sichtbar ist. Diese raffinierte hauseigene Innovation wird vollständig in der Chevenez-Manufaktur von TAG Heuer in der Schweiz hergestellt. Das Uhrwerk besteht aus 168 Komponenten, darunter ein Kolonnenrad und eine vertikale Kupplung und verfügt über eine beeindruckende Gangreserve von 80 Stunden.