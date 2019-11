Junghans: Schönheit präzise erleben

Stil beruht auf Präzision – der Präzision, jedes Detail mit Bedacht auszuwählen. Die Uhren von Junghans verkörpern ebendieses Verständnis, und zwar weit über die Genauigkeit der Zeitanzeige hinaus.

Der faszinierende Gesamteindruck der Uhr beruht auf der Kombination präziser Details: Die Länge der Zeiger, die Anordnung der Indizes und die Proportionen des Gehäuses sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Der Blick auf das Gesicht der MEGA liefert die Uhrzeit und begeistert mit einem wunderbar klaren Design. Einem Design gemäß der Prämisse: "Die Form folgt der Funktion".

Dieser Gedanke schlägt sich auch in der Auswahl der Armbänder nieder, die zum einzigartigen Tragegefühl der Uhr beitragen. Die MEGA-Modelle verbinden auf faszinierende Art technische Präzision mit konsequenter Formschönheit und verkörpern die perfekte Darstellung von Genauigkeit.

Besondere Technologien ermöglichen dem Träger einen bemerkenswerten Zeitkomfort. Neben der täglichen Synchronisation mit dem Zeitzeichensignal der genauesten Uhren der Welt können alle derzeit bekannten Zeitzonen bequem über die Krone eingestellt werden, natürlich ohne die Präzision der Sekunde zu verlieren. In Regionen ohne Funkempfang kann die Zeit per App übertragen werden.

Faszinierend ist auch die Zeitanzeige: Zeiger und Datumsscheibe der Uhr setzen sich immer wenige Augenblicke vor dem Anbruch der nächsten Minute beziehungsweise des neuen Tages elegant in Bewegung. So zeigen die MEGA-Modelle den Übergang in die neue Zeiteinheit auf besonders genaue und außergewöhnlich schöne Weise.