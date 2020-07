Funktionale Eleganz

Wie es sich für jede URWERK-Kreation gehört, sind auch die neuen Ausführungen der EMC TimeHunter antikonformistisch und unvergleichbar. Sie überzeugen durch eine neuartige Oberflächenbehandlung mit atemberaubender Wirkung: ein sandfarbener Zeitmesser mit Textilarmband in Tarnfarben und dem passenden Codenamen "Desert Sage". Die Uhr trotzt dank der keramikähnlichen Lackierung allen Widrigkeiten und schützt nicht nur, sondern bringt die leicht gekörnte, mikrokugelgestrahlte Stahloberfläche perfekt zur Geltung. Die chronometrischste aller URWERK-Kollektionen katapultiert sich erneut ins Rampenlicht und setzt mit technischem Jargon sowie urbaner Grammatik klar auf Militärstil.

Das neue Modell gehört zur Familie der UR-Chronometry, die alle auf übergeordnete Präzision ausgelegte Konzepte vereint und die einzigartige Möglichkeit bietet, den Gang des Werks zu messen und zu justieren. Eine EMC TimeHunter ist ein doppeltes Messinstrument. Wie ein Kompass, ein Sextant oder eine Werkzeugmaschine lässt die Oberfläche keinen Zweifel an seiner wahren Natur aufkommen.

Die EMC Desert Sage ist aus Stahl und besitzt einen Titanboden. Die Ästhetik der EMC folgt ihrer Funktion und bricht für eine eigene, einzigartige Persönlichkeit mit allen bestehenden Regeln. Die Motorhaube ist mikrokugelgestrahlt und anschließend mit keramikähnlichem, hartem und mattem Lack überzogen. Die feingekörnten Oberflächen erinnern sofort an Militärausrüstungen.

Dieser Funktionalismus beherrscht auch das Zifferblatt mit seinen mattschwarzen Flächen. Jede Anzeigezone hat ihren eigenen Bereich und ist klar abgegrenzt. Jede Einheit ist mit neonfarbenen grünen SuperLuminova beschichtet. Neben dem Hauptzifferblatt, das Auskunft über Stunden und Minuten gibt, präsentiert die EMC TimeHunter eine in Fünferschritten bei 1 Uhr platzierte Scheibe für die Sekunden. Bei 7 Uhr rundet eine Gangreserveanzeige mit Informationen über den Stand des Handaufzugs bis maximal 80 Stunden das Bild harmonisch ab. Die Anzeigen für die Überwachung der Ganggenauigkeit sind bei 11 Uhr zusammengefasst und befinden sich gegenüber der Aufschrift "EM Control" auf der Lünette. Die Ganggenauigkeit wird von –15 bis +15 angegeben. Die Maßeinheit ist die Gangabweichung pro Tag in Sekunden. Die in Grad gemessene Amplitude reicht von 180 bis 330.

Das Herzstück der EMC bildet ein elektronisch-mechanisches Hybridsystem, das den Zeitmesser absolut einzigartig macht.