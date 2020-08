Chopard: Talismane von hypnotischem Charme

Damit symbolisiert die Kollektion Happy Spirit alle wichtigen Werte, welche die Maison Chopard ausmachen. Die Schmuckkollektion ist reich an unterschiedlichsten künstlerischen Einflüssen, die sie durch Reinheit und unvergleichliche Lichtreflexe in sich vereint. Die von zeitloser Leichtigkeit getragene und durch die ewige Schönheit des Kreises und der beweglichen Diamanten beschwingte Linie Happy Spirit besteht aus einer kompletten Kollektion von Colliers, Anhängern, Ringen, Ohrschmuck sowie Armreifen aus 18-karätigem Gold und Diamanten. All diese Schmuckstücke versprühen die glitzernde Fröhlichkeit eines nicht enden wollenden Fests.

Die Kollektion Happy Spirit entstand ursprünglich zu Beginn des Jahrs 2000 aus den ikonischen beweglichen Diamanten von Chopard. Sie besteht aus Juwelen, die Talisman für die Trägerinnen und lebendige Skulpturen für die Betrachter sind. Nun erfindet sich die Linie Happy Spirit mit überarbeiteten klaren, leichten und leuchtenden Designs neu.

Sowohl in der Geschichte der Ethnologie als auch der Kulturen ist der Kreis ein immerwährendes Symbol, da er, allein schon dank seiner perfekten Form, eine unbestrittene Faszination ausübt. Happy Spirit gibt es in einer Reihe von Colliers und Anhängern unterschiedlicher Größen, die zum Kaschmirpulli genauso gut passen wie zum Abendkleid. Je nach Größe purzeln ein bis drei bewegliche Diamanten innerhalb mehrerer ineinander verschachtelter Kreise. Ohrringe und ein Paar Ohrhänger sowie Ringe und offene Armreifen komplettieren die Kollektion. Jedes Schmuckstück wird aus 18-karätigem Gold ethischen Ursprungs gefertigt, wie Chopard im Juli 2018 angekündigt hat. Verfügbar sind jeweils zwei Versionen: einerseits in Weißgold mit Diamantbesatz oder zweifarbig in poliertem Rosé- und Weißgold.