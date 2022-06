Das ist überraschend, weil viele mit einer hausinternen Lösung gerechnet haben und Schitter in Salzburg wesentlich mehr verdient als die Vorstandsmitglieder in Oberösterreich. Schitter dürfte das Vertriebsvorstandsmandat bekommen, Stefan Stallinger könnte Technikvorstand bleiben, Andreas Kolar weiter für Finanzen zuständig sein. Aus diesem Kreis wird dann der Vorstandschef gewählt, und der soll eben Schitter heißen. An der Salzburg AG hält die Energie AG Oberösterreich Anteile. Für die