Überraschender Wechsel: Ex-Bellaflora-Chef wird Vorstand bei 3e

Das gab 3e heute, Donnerstag, in einer Presseaussendung bekannt. Koll folgt auf Markus Dulle, der seit 2016 als Vorstandschef der 3e Handels- und Dienstleistungs AG tätig war und das Unternehmen per Ende März auf eigenen Wunsch verlässt.

Koll tritt seinen Job am 1. April an. Der 56-jährige Leondinger bringt Erfahrung im Handel mit. Als Lehrling war Koll Mitarbeiter von Handelsdoyen Gerhard Weiß. Nach Matura und Studium arbeitete er bei den Sportartikelherstellern Camaro Komperdell in Mondsee sowie Boards & More in Molln.

Es folgten Stationen beim Brillenhersteller Silhouette und bei Intersport. Danach machte er sich als Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Handel selbstständig, ehe er 2019 beim Gartencenter-Spezialisten Bellaflora mit Zentrale in Leonding anheuerte. Dort war er bis Oktober 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung und blieb danach als Berater an Bord.

Die 3e-Gruppe steigerte den Erlös im vergangenen Jahr um 3,7 Prozent auf 735 Millionen Euro. In Österreich waren es 537 Millionen Euro, im europäischen Ausland 198 Millionen. Zu 3e gehören 321 Mitgliedsbetriebe in zwölf Ländern, darunter die meisten in Südosteuropa. In Österreich sind rund 2500 Mitarbeiter beschäftigt. 60 Prozent des Geschäfts macht 3e mit Privatkunden, 40 Prozent mit Industrie- und Gewerbekunden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper