Nach 20 Jahren in der Geschäftsführung in der BBRZ-Gruppe wird Christoph Jungwirth (58) keine weitere Periode anhängen. "Ich habe mir mit 40 versprochen, als Selbstständiger in Pension zu gehen." Diesen Plan will er nun – wegen der Corona-Pandemie und deren Herausforderungen verspätet – umsetzen.