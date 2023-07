Überraschende Abgänge bei Greiner

Rainer Perneker, seit mehr als zehn Jahren an der Spitze der Greiner Bio-One, steht vor dem Abgang. Mit 28. August gibt er diese Funktion offiziell ab - und verlässt nach mehr als drei Jahrzehnten im Greiner Konzern das Familienunternehmen. In der Firmengruppe ist die Überraschung nach OÖN-Informationen groß. Das versteht Konzernchef Axel Kühner. Zu den Gründen sagt er: Im Zuge der Neudefinition, was die Bio-One in den nächsten zehn Jahren brauche, sei man zum Schluss