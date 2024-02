Rechnungshof: Standortagentur des Bundes gab ohne Plan zu viel Geld aus

Die Vermarktung des Wirtschaftsstandorts Österreich im Ausland, Unterstützung bei der Ansiedelung ausländischer Betriebe und die Anwerbung von Fachkräften: Das sind Aufgaben der heimischen Standortagentur Austrian Business Agency – kurz ABA. Sie wurde 1982 gegründet und untersteht dem Wirtschaftsministerium. Von dort kommt auch das Budget: Waren es 2018 noch 4,83 Millionen Euro, wurden im Jahr 2023 9,08 Millionen Euro bereitgestellt – ein Anstieg von mehr als 80 Prozent. Diese Mittel wurden mit Ausnahme des Jahres 2021 aber nie ausgeschöpft, kritisiert der Rechnungshof in seinem am Freitag publizierten Bericht.

Das VP-geführte Wirtschaftsministerium habe im Prüfungszeitraum (2018 bis 2022) mehrfach Vorauszahlungen geleistet, „die wirtschaftlich nicht gerechtfertigt waren“. Das Ministerium erwidert: Die Nicht-Ausschöpfung des Budgets sei Ausdruck der Wirtschaftlichkeit der ABA, die Budgetplanungen seien durch die Pandemie und die hohen Energiekosten erschwert worden. Nicht verbrauchte Gelder würden zurück ans Ministerium fließen.

Kritisiert wurde vom Rechnungshof aber nicht nur die Budgetierung: Laut Einschätzung der Prüfer fehlt der Standortagentur ein mehrjähriges Marketingkonzept. Zudem konnte die ABA keine Zahlen über die Qualität und den Umfang der Beratungsprojekte vorlegen. Auch über die tatsächliche Niederlassung von ausländischen Fachkräften in Österreich wurden keine Daten geliefert.

Beraterverträge und Vergabrecht

2022 gab es Verträge mit 25 Beratern. Ihre Leistungen – die Suche und Beratung von ausländischen Unternehmen, die an einer Gründung oder Expansion in Österreich interessiert sind – seien teilweise nicht transparent nachvollziehbar, heißt es in dem Bericht. Einer der Berater kassierte durchschnittlich ein Viertel der jährlich der an alle Berater ausbezahlten Honorare. Der Gesamtaufwand für die Leistungen aller Berater belief durchschnittlich auf rund 790.000 Euro pro Jahr.

Ein weiterer Kritikpunkt: Als öffentliche Einrichtung habe sich die ABA nicht wie vorgesehen an die Bestimmungen des Vergabegesetzes gehalten, wenn Dritte mit Leistungen beauftragt wurden.

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass ein Viertel der Beratungsprojekte der ABA zwischen 2018 und 2022 erst nach der Betriebsansiedlung in Österreich beziehungsweise der Eintragung im Firmenbuch erfolgte. Der Rechnungshof empfiehlt eine Abstimmung der Serviceleistungen mit der Wirtschaftskammer, um „kostenintensive Doppelgleisigkeiten“ zu vermeiden. Laut ABA sei die Betreuung nach der Ansiedelung ein Teil der Strategie.

Kritik der Opposition

Heftig fiel die Reaktion der Opposition auf den Bericht aus: Die ABA sei ein Spiegelbild der VP-Politik, sagte SP-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter. Er und Gerald Loacker (Neos) warfen der Regierungspartei vor, Steuergeld zu „verbrennen“ beziehungsweise aus dem Fenster zu werfen.

