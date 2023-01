Rosenbauer machte zehn Millionen Euro Minus

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) wird mit rund zehn Millionen Euro (ein Prozent des Umsatzes) negativ sein. Bis jetzt sollte es positiv sein. Die Gründe dafür seien die anhaltenden Lieferkettenstörungen und teils massive Materialpreiserhöhungen, die die Fahrzeugfertigung in Europa und in Nordamerika beeinträchtigt hätten. Der fehlende Zugriff auf das Joint Venture in Russland bringe einen zusätzlichen negativen Effekt von sechs Millionen Euro.

