WIEN. 406.987 Personen sind arbeitslos oder in Schulung: Das ist ein Rückgang um 3520 im Vergleich mit der Vorwoche. Arbeitsminister Martin Kocher und Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm präsentierten gestern Pläne für ein Jugendcoaching. Damit will man alle unter 18 erreichen, die nicht in einer Ausbildung sind. Die Jugendarbeitslosenquote liegt derzeit bei zehn Prozent.

REDMOND. Microsoft hat für 70 Milliarden Dollar den US-Videospielanbieter Activision Blizzard gekauft, bekannt für die Entwicklung von Spielen wie "Candy Crush", "Call of Duty" und "World of Warcraft". Die Übernahme ist die größte in der Branche bisher.

ROM. Prada hat seinen Umsatz 2021 um 41 Prozent auf 3,36 Milliarden Euro gesteigert (2019: 3,1 Milliarden). Allein im zweiten Halbjahr meldete die Modegruppe ein Plus von 27 Prozent im Vergleich mit 2020 und von 21 Prozent im Vergleich mit 2019.