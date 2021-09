WASHINGTON. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, ist in Erklärungsnot geraten: Sie soll in ihrer Zeit bei der Weltbank die Schönung eines Berichts zum Geschäftsklima in China veranlasst haben. Laut einem diese Woche bekannt gewordenen Gutachten der Anwaltskanzlei WilmerHale hat Georgieva 2017 interveniert, um ein für China besseres Ergebnis zu erzielen. Die Weltbank befand sich damals in heiklen Verhandlungen mit China. Georgieva wies die Vorwürfe zurück.

LINZ/WIEN. Dass Konsequenzen drohen, wenn Jobsuchende eine via Arbeitsmarktservice (AMS) vermittelte Stelle ablehnen, weil der Arbeitgeber eine Covid-Impfung verlangt (wir haben berichtet), führt weiter zu Debatten: "In den vergangenen Wochen hat man immer mehr den Eindruck bekommen, dass Arbeitsminister Martin Kocher ein klares Feindbild hat – die Arbeitslosen", sagte Johann Kalliauer, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich. Matthias Krenn, Obmann der Freiheitlichen Wirtschaft, betonte die Bedeutung der Impfung, es brauche aber eine Wahlfreiheit.

WIEN. Die globalen Lieferengpässe haben Österreichs Wirtschaft heuer im zweiten und dritten Quartal 750 Millionen Euro gekostet, teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) gestern, Freitag, mit. Den Angaben zufolge wurde die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte und im dritten Quartal um 0,2 Prozentpunkte gedämpft. Die Schwierigkeiten werden laut Nationalbank bis ins Jahr 2022 andauern, danach sei mit Aufholeffekten zu rechnen.