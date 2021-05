WIEN. 340.973 Personen sind in Österreich arbeitslos, dazu kommen 77.000 Menschen in Schulungen: Damit gibt es 130.000 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Allerdings sind immer noch 50.000 Menschen mehr arbeitslos als im Vergleichszeitraum 2019, sagte Arbeitsminister Martin Kocher. Die Kurzarbeit ist weiter stark nachgefragt: Seit Anlaufen von Phase vier wurden dazu 306.000 Personen angemeldet. Durch die bevorstehenden Öffnungen könnten laut Kocher aber 150.000 Personen wieder in Normalbetrieb wechseln oder in einen Job zurückkehren.