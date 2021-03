WIEN. Die Raiffeisen Bank International hat vom tschechischen Regulator grünes Licht für die Übernahme der 375.000 ING-Privatkunden in Tschechien erhalten. Die niederländische Bankengruppe hatte angekündigt, ihr Privatkundengeschäft in Tschechien und Österreich abzugeben. Für die RBI ist es nach dem Zahlungsdienstleister Akcenta der zweite Zukauf in Tschechien in wenigen Wochen.

WIEN. Getränkehersteller wie Coca Cola, Almdudler, Rauch Fruchtsäfte (insgesamt 35 Marken) und die ARA stellten eine App der gemeinsamen Initiative RecycleMich vor. Wer mehr Flaschen oder Dosen richtig entsorgt (Scan vom Strichcode und Foto dokumentieren das), steigert seine Chancen auf Preise bei Gewinnspielen.

WIEN. 480.000 Menschen sind in Österreich ohne Job und 487.000 in Kurzarbeit, gab Arbeitsminister Martin Kocher bekannt. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Vergleich zur Vorwoche zurück.