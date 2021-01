STOCKHOLM. Die schwedische Mode-Kette H&M will in Deutschland 800 Stellen abbauen. Das entspricht rund fünf Prozent aller Beschäftigten im Nachbarland. Die Pandemie hat das Unternehmen schwer getroffen, der Nettoumsatz sank von Dezember 2019 bis November 2020 um 18 Prozent auf 18,58 Milliarden Euro.

PARIS. Der US-Konzern Apple ist die wertvollste Marke der Welt. Dies geht aus einer gestern veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung Brand Finance hervor. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Amazon und Google, ebenfalls zwei US-Unternehmen.

WIEN. Der Staatssekretär im Klimaministerium, Magnus Brunner (ÖVP), spricht sich gegen die von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) verhängten Landeverbote aus. Brunner sagte, dass die Landeverbote von den Fluggesellschaften umgangen werden könnten und dies auch passiert sei. Ein negativer Test vor Abreise aus Hochrisikoländern und eine Quarantäne mit Freitestmöglichkeit nach Ankunft seien daher sinnvoller.

SEOUL. Das Bruttoinlandsprodukt Südkoreas fiel 2020 nur um ein Prozent zum Vorjahr, wie die Notenbank gestern in Seoul mitteilte. Kein anderes OECD-Land dürfte in der Pandemie mit einem so geringen Minus davongekommen sein. Zum Vergleich: Österreichs Wirtschaft ist im Vorjahr nach vorläufigen Daten um 7,1 Prozent eingebrochen.

FAIRFIELD. Der US-Mischkonzern General Electric musste im Vorjahr einen Rückgang des operativen Ergebnisses um 70 Prozent auf 2,06 Milliarden Euro hinnehmen. Der Umsatz sank um 16 Prozent auf 65,3 Milliarden Euro.