WIEN. Die von den drei großen Mobilfunkanbietern A1, Magenta und Drei am Mittwoch geäußerte Kritik an Sendemast-Gebühren entlang Autobahnen und Bahnstrecken weisen Asfinag und ÖBB als "völlig ungerechtfertigt" zurück. Faktum sei, dass die beiden Unternehmen marktübliche Preise für die Flächen verrechnen, auf denen Mobilfunksender aufgestellt seien, hieß es in einerAussendung.

FRANKFURT. EZB-Chefin Christine Lagarde rechnet mit einem Anziehen der Konjunktur im Sommer. Die Erholung stecke jedoch noch in einem frühen Stadium und sei uneinheitlich, sagte Lagarde gestern auf der Online-Pressekonferenz der EZB nach dem Zinsbeschluss. Die Leitzinsen bleiben wie erwartet unverändert.

PEKING. Die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Damit fiel die Erholung stärker aus, als von Experten erwartet.