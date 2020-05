WIEN. Österreich hat 2019 erneut eine positive Leistungsbilanz erzielt. Mit knapp 10,5 Milliarden Euro sei es sogar der größte Überschuss seit der Finanzkrise gewesen, so die Oesterreichische Nationalbank (Gouverneur Robert Holzmann). Zum seit 2002 positiven Saldo trage vor allem der Tourismus bei.

WIEN/SCHWECHAT. Das Nettoergebnis des Flughafens Wien brach im ersten Quartal um 36,6 Prozent auf 19,1 Millionen Euro ein. Der Umsatz sank um neun Prozent auf 161,4 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr gab es um rund 19 Prozent weniger Passagiere.

HAMBURG. Im April kamen in der EU 270.682 Neuwagen auf die Straßen, das waren um 76 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der europäische Herstellerverband ACEA am Dienstag in Brüssel mitteilte. Dies sei bedingt durch die Coronakrise der stärkste monatliche Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen.

WIEN. Der Chemiekonzern Borealis verwirft wegen der Corona-Pandemie seine Kasachstan-Pläne. Dort hätte kolportiert deutlich mehr als eine halbe Milliarde Euro an Investitionen in die Entwicklung eines Cracker- und Polyethylenprojekts fließen sollen. Borealis gab gestern, Dienstag, bekannt, das "nicht weiter voranzutreiben".

GMUNDEN. Nach 25 Jahren zieht sich Johann Pamminger als Eigentümer des gleichnamigen Reinigungstechnik-Unternehmens zurück. Der Firmengründer übergibt an die langjährigen Mitarbeiter Johann Pühretmair und Gerald Leeb, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Pamminger bleibt als Berater im Unternehmen an Bord.