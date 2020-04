WIEN. Der Wiener Süßwarenhersteller Manner rechnet nach einem Umsatzplus von sechs Prozent auf 222 Millionen Euro 2019 für heuer mit "negativen Abweichungen". Die Prognosen würden kaum halten: Grund dafür seien die fehlenden Touristen und auch die Zurückhaltung der Konsumenten. Die 13 Geschäfte in Österreich würden hauptsächlich von Touristen besucht.

BERGHEIM. Der Salzburger Kranhersteller Palfinger hat zwei Großaufträge aus Asien bekommen. Die Indien-Tochter des Konzerns wird 600 Lkw-Kräne für einen Auftrag der Regierung liefern. Das Volumen der Bestellung liegt bei acht Millionen Euro. Der zweite Auftrag kommt aus Thailand: Dorthin werden 211 Hubarbeitsbühnen und 90 Kräne im Wert von fünf Millionen Euro geliefert.

WIEN. Nachdem am 1. April die Post in ihren eigenen Filialen mit ihrer neuen bank99 startete, folgen am 4. Mai die Postpartner. Deren gibt es derzeit 1347, davon 30 in Wien, teilte das teilstaatliche Unternehmen am Dienstag mit. Insgesamt gibt es die bank99-Finanzprodukte dann an 1760 Standorten. In den ersten drei Wochen haben bereits mehr als 10.000 Kunden ein Konto bei der bank99 eröffnet.