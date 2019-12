KöLN. Der deutsche Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof, hinter dem die Signa-Gruppe von René Benko steht, wird im ersten Jahr seiner Verschmelzung rote Zahlen schreiben. Das Management erwarte 2020 einen Nettoverlust von 111 Millionen Euro, berichtet der "Spiegel". Karstadt wollte sich dazu nicht äußern.

ISTANBUL. Die Türkei will ab 2022 ein E-Auto produzieren. Es soll fünf Modelle geben, kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan an. Der Name des Autos wird 2020 bekannt gegeben. Ab 2022 sollen pro Jahr 175.000 Autos gebaut werden. Das Investitionsvolumen beträgt 3,3 Milliarden Euro.

WIEN. Zu Silvester werden in Österreich 28,48 Millionen Gigabyte im Mobilnetz übertragen. Das sind um rund 60 Prozent mehr als beim vergangenen Jahreswechsel und so viele wie noch nie, berichtet das Forum Mobilkommunikation (FMK). Die für heuer erwartete Datenmenge entspreche mehr als 1800 Jahren Videoübertragung in HD. Das Datenvolumen steigt laut FMK jedes Jahr rasant.