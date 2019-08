WIEN. In der Causa Meinl European Land erhalten 4000 Privatkunden rund 36 Millionen Euro zurück. Auf diese Summe einigten sich die Privatbank um Julius Meinl und der Prozessfinanzierer AdvoFin. Nach wie vor offen sind die Forderungen institutioneller Anleger.

WIEN. Waldbesitzer, die Schadholzflächen aufforsten, werden vom Bund mit einem Euro pro neu gepflanztem Baum unterstützt. Die Förderung kann rückwirkend auch für 2018 und 2019 beantragt werden, haben Ministerin Maria Patek und Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger vereinbart. Der Wiederaufbau gesunder Wälder soll der nachgelagerten Wirtschaft zugutekommen und Forst als Klimaspeicher erhalten.

WELS. Die Welser Möbelkette XXXLutz darf die Kika-Filialen in Ungarn kaufen. Die dortige Kartellbehörde hat grünes Licht erteilt. Der Wettbewerb werde durch den Zukauf "nicht signifikant reduziert", heißt es. XXXLutz hatte heuer im Mai 22 Kika-Standorte in Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Rumänien erworben.

WIEN. Blue Minds, die Firma von Ex-Bundeskanzler Christian Kern und seiner Frau Eveline Steinberger-Kern, übernimmt die Mehrheit am Start-up Collective Energy. Das Wiener Unternehmen ist spezialisiert auf Crowdfunding von Photovoltaik- anlagen und Elektromobilität.

BIARRITZ. Im Handelsstreit zwischen China und den USA erreichte die chinesische Währung einen neuen Tiefstand. Gestern, Montag, lag der Yuan im asiatischen Handel bei 7,1481 zum Dollar, der schwächste Wert seit 2008. US-Präsident Donald Trump kündigte an, es werde "sehr bald" neue Gespräche mit China geben.

WIEN. Das Wirtschaftswachstum in den 36 Ländern der Industrieländerorganisation OECD ist im zweiten Quartal von 1,7 auf 1,6 Prozent gesunken. Geschrumpft ist die Konjunktur im Vergleich zum ersten Quartal in Großbritannien (um 0,2 Prozent) und in Deutschland (um 0,1 Prozent).

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.