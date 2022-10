Über systemrelevante Gurkerlgläser und falsche Sanierungsansätze

"Wir waren während der Corona-Pandemie systemrelevant. Wir gehen davon aus, dass wir das auch weiterhin sind", sagt Johann Eggerth, der Chef von Vetropack, dem größten Glaserzeuger in Österreich mit Standorten in Pöchlarn und Kremsmünster. Nachsatz beim Branchentalk der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer mit den OÖN: "Mit uns hat auch niemand von Regierung und E-Control über eine Abschaltung gesprochen."

Den genauen Energiebedarf will Eggerth nicht nennen, die Dimension wird klar, wenn er die Eckdaten erklärt: Fünf Schmelzwannen laufen 365 Tage im Jahr rund um die Uhr. Die nötige Prozesstemperatur liegt bei 1550 Grad Celsius. "Es gibt in unserer Branche keine große Flexibilität. Die Produktion muss laufen. Eine Abstellung würde eine Vorlaufzeit von mehreren Wochen bedeuten." Dabei müsste das Glas über Tage vollständig abgegossen werden, sonst sind die Glaswannen – die üblicherweise zehn Jahre und länger durchgehend in Betrieb sind – kaputt. 2026 ist in Kremsmünster die nächste Großwartung geplant.

Glastafeln werden beschichtet und zu Sicherheitsgläsern verarbeitet.

Die Energiekosten, die 15-mal höher sind als 2020, seien bedrohlich geworden. "Wenn diese plötzlich bis zu 60 Prozent der Herstellkosten ausmachen statt zehn bis 15 Prozent und Sie das nicht weitergeben, sind Sie tot." Die Aufschläge würden laut Gaspreisbörse an die Kunden weitergegeben.

Vetropack ist in Österreich der größte Lieferant von Glas an die Lebensmittelindustrie. Dass die erfolgten Verteuerungen schon komplett beim Konsumenten angekommen seien, glaubt Eggerth nicht. Inzwischen haben die Preise aber ein Niveau erreicht, die es Konkurrenten aus Ägypten, der Türkei und selbst den USA ermöglichen, Flaschen und Sugo- oder Gurkerlgläser zu wettbewerbsfähigen Preisen nach Europa zu liefern.

Alte Fenster als Energieschleuder

Ganz andere Themen plagen Internorm als größten Isolierglas-Hersteller im Land. In eigenen Härteöfen würde bei 600 Grad Sicherheitsglas hergestellt. "Die Glastafeln werden aufgeheizt und mit Luft rasch abgekühlt, was die Eigenschaften verändert. Das Glas wird elastisch und zerbröselt bei Bruch", erklärt Stephan Kubinger, von der Internorm-Mutter IFN.

Kubinger sagt, einen Gutteil der Verteuerung der Energiepreise habe das Familienunternehmen geschluckt, weil die den Hausbauern oder Sanierern versprochenen Fixpreise eingehalten würden. "Und wir wollen, dass unsere Händler überleben." Glas mache ein Drittel des Fensterpreises aus.

Im Neubaugeschäft sei der Rückgang der Nachfrage spürbar, so Kubinger. Die Auftragslage reiche aber teils bis Ende März und sei damit besser als in vielen Jahren. Kubinger plädiert für mehr Förderungen für die thermische Sanierung. "Es ist doch verkehrt, Heizsysteme zu tauschen, statt erst zu sanieren. Dann könnten die Heizungen kleiner dimensioniert werden."

2,5 Millionen Wohneinheiten in Österreich bräuchten eine thermische Sanierung. Mit einer guten thermischen Sanierung – bei der nach der obersten Geschoßdecke die Fenster der wichtigste Ansatz wären – könnten drei Viertel der Heizenergie gespart werden, aber es fehle an der Finanzierung.