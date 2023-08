Uber gibt es jetzt auch in Innsbruck

Damit ist die Tiroler Landeshauptstadt die vierte Stadt in Österreich, in der der US-Fahrtendienst Uber vertreten ist. Uber reagiere auf die "große Nachfrage", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Im letzten Jahr haben wir mehr als 100.000 Zugriffe auf die Uber-App in Innsbruck registriert", sagte Martin Essl, General Manager Uber Österreich.

Fahrpreis wird im Voraus berechnet

Die Zusammenarbeit erfolge "ausschließlich mit lizenzierten TaxiunternehmerInnen aus der Region", hieß es. Diese können sich nun auf "zusätzliche Fahrten sowie nationale und internationale Gäste freuen". Ziel sei es, den "InnsbruckerInnen eine leistbare, sichere und verlässliche Alternative zum eigenen Pkw zu bieten und gleichzeitig ein guter Partner für die UnternehmerInnen zu sein", meinte Essl. Der Fahrpreis wird wie üblich bei Uber im Voraus berechnet, er basiere auf dem geltenden Innsbrucker Taxitarif.

Kommt Uber wieder nach Linz?

In Linz gab es 2019 eine Testphase, die nach wenigen Monaten beendet wurde. "Die Nachfrage war nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, und auch die Pandemie ist uns dazwischengekommen. Zusätzlich gab es gesetzliche Änderungen", sagte Martin Essl, Chef von Uber in Österreich, zu den OÖN. Linz gehöre aber wie Innsbruck zu jenen Städten, die für Uber Österreich als Nächstes interessant seien, sagte Essl im März 2022.

