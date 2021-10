Uber-Kritik an Taxiprüfung

Das sei eine übertriebene Hürde: Es gebe in jedem Auto Navigationsgeräte. 80 bis 90 Prozent der Fahrer hätten seit der Umstellung keine Fahrerlaubnis erworben, 60 Prozent von ihnen seien arbeitslos. Uber ist in Salzburg, Graz und Wien präsent. Gunter Mayrhofer, Obmann des Taxi- und Mietwagengewerbes in der Wirtschaftskammer OÖ, verteidigt die Prüfungen: "Navis sind ein Hilfsmittel, aber kein Ersatz." Deutschkenntnisse seien wichtig, um sich mit dem Fahrgast unterhalten zu können.