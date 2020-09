U-Ausschuss: Einblicke in die Privatisierungspläne

Ein ehemaliger Praktikant im Finanzministerium hat im Ibiza-Untersuchungsausschuss mehr Einblicke in türkis-blaue Privatisierungspläne geliefert, als sich viele Abgeordnete erwartet hatten. So sei beim "Projekt Edelstein", also dem geplanten Verkauf des Bundesrechenzentrums (BRZ) an die Post AG, auch das Bundeskanzleramt involviert gewesen, berichtete er.

Der junge Mann hat im Finanzministerium als Verwaltungspraktikant mit dem späteren ÖBAG-Chef Thomas Schmid zusammengearbeitet und ist per April 2019 als dessen "rechte Hand" mit in die Staatsholding gegangen. Er berichtete, dass Post-Chef Georg Pölzl von der Idee, das Bundesrechenzentrum an die Post zu verkaufen, gewusst habe. Der damalige Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) habe sich bei einer Präsentation wenig begeistert gezeigt. Auch Vertreter des Bundeskanzleramtes wie der Kabinettschef des Bundeskanzlers seien involviert gewesen.

Geprüft wurde, ob das Projekt rechtlich möglich, politisch durchführbar und kaufmännisch sinnvoll sei. Jedenfalls habe man nach einiger Zeit bemerkt, "dass das nichts wird. Das Projekt wurde aus unterschiedlichen Gründen verworfen". Das sei Ende 2018 der Fall gewesen. Ein Mitgrund für das Verwerfen sei der Datenskandal bei der börsenotierten Post gewesen, sagte die Auskunftsperson dem Ibiza-Untersuchungsausschuss.

Die Post habe bei der "Operation Edelstein" lediglich Interessen an Synergien mit dem Bundesrechenzentrum gehabt, betonte der Teamleiter in der Rechtsabteilung, Torsten Marx. "Daten waren nie ein Thema – weder ausgesprochen noch unausgesprochen."