Twitter wird X: Was das Aus des blauen Vogels bedeutet

Plötzlich ging es schnell: Am Sonntag hatte Twitter-Eigentümer Elon Musk angekündigt, das Logo des US-Kurznachrichtendienstes, einen blauen Vogel, zu ändern. "Und bald werden wir uns von der Marke Twitter und nach und nach auch von allen anderen Vögeln verabschieden", schrieb er. Am Montag wurden Name und Logo zu einem X. Den Account-Namen "@twitter" gab es gestern aber noch, auch das Logo mit Vogel.