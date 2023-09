Türkei: Leitzins nun bei 30 Prozent

Es war die vierte Zinserhöhung in Folge. Der Leitzins liegt damit weiter unter der Inflationsrate, die sich im August auf 58,9 Prozent belief.

Die Bank of England (BoE) erwartet, dass die Teuerung in Großbritannien demnächst weiter sinken wird, zuletzt lag sie bei 6,2 Prozent. Daher hat die BoE heute nach 14 Erhöhungen in Folge eine Zinspause eingelegt. Der Leitzins wurde bei 5,25 Prozent belassen.

Auch die Schweizer Notenbank sieht nach fünf Erhöhungen von einer weiteren Straffung ab. Der Leitzins bleibt bei 1,75 Prozent, die Tür für weitere Erhöhungen aber offen.

