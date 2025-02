Wie angekündigt hat US-Präsident Donald Trump nun Sonderzölle auf alle Stahl- und Aluminium-Importe erlassen. Für Österreichs metallproduzierende Unternehmen sind die USA der zweitgrößte Exportmarkt: "Das bedeutet, es geht doch um hohe Volumina und Umsätze, die von Zöllen betroffen sein könnten", sagt OÖN-Wirtschaftsredakteur Alexander Zens im TV-Gespräch.

Am stärksten betroffen seien vor allem zwei Unternehmen in Österreich: Die voestalpine hat zuletzt in den USA rund 1,8 Milliarden Euro Umsatz gemacht (von gesamt rund 17 Mrd.). Bei der Amag Austria Metall AG ging es im Geschäftsjahr 2023 um 406 Millionen Euro Umsatz in Nordamerika.

Sehen Sie das gesamte TV-Interview mit OÖN-Wirtschaftsredakteur Alexander Zens:

Trumps Zölle: "Harter Protektionismus statt Globalisierung" "Amerika wird wieder reich" - mit diesen Worten hat Donald Trump neue Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe in die USA bekannt gegeben. Hierzulande geht es für voestalpine und Amag jetzt um rund eine Milliarde Euro. OÖN-Wirtschaftsredakteur Alexander Zens: "Das hätten wir nicht gebraucht."

