Trumps Zölle: Bei voestalpine und Amag geht es um rund eine Milliarde Euro

25 Prozent Verteuerung: Das droht Stahl- und Aluminiumerzeugern, wenn sie ihre Produkte in die USA liefern – und damit auch den oberösterreichischen Leitbetrieben voestalpine in Linz und Amag in Braunau. Präsident Donald Trump hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag mitteleuropäischer Zeit angekündigt, 25 Prozent Zoll auf diese Metalle einzuführen.