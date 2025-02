Trump: "Ziemlich bald" Zölle auf EU-Produkte

Nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle von 25 Prozent gegen Kanada und Mexiko sowie zehn Prozent auf Waren aus China verhängt hatte, vollzog er am Montag in Teilen eine Trendwende: Die geplanten Zölle gegen Mexiko werden für einen Monat ausgesetzt (mehr dazu hier). Trump hatte die Einführung der Zölle auch mit dem Drogenschmuggel begründet. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum will 10.000 zusätzliche Soldaten an die Grenze schicken. Die Zölle hätten um Mitternacht in Kraft treten sollen.

Einen Leitartikel zum Thema lesen Sie hier.

Indes kündigte Trump Importzölle auf Produkte aus der EU an: „Ich habe keinen Zeitplan, aber es wird ziemlich bald sein.“ Die EU nutze die USA aus, die USA hätten ein Handelsdefizit von umgerechnet 293 Millionen Euro mit der EU.

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen einen drohenden Handelskrieg zwar vermeiden, sehen sich aber gewappnet: „Bei einem Handelskrieg würden alle draufzahlen und es gäbe einen lachenden Dritten, das wäre China“, sagte Interimskanzler Alexander Schallenberg vor einem informellen EU-Gipfel in Brüssel.

Sollte Europa wirtschaftlich angegriffen werden, muss es sich laut dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron Respekt verschaffen.

Laut Trump könnten die Zölle auch US-Bürgern Schmerzen im Sinne von steigenden Preisen bereiten: Das sei aber den Preis wert, um US-Interessen durchzusetzen.

Die Börsen reagierten am Montag auf die per Dekret verhängten Zölle mit Kursverlusten. Investoren fürchten einen Handelskrieg. Besonders stark sackten am Montag vor Bekanntwerden des partiellen Aussetzens der Zölle die Papiere der Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen ab. Einbußen gab es auch bei den Lkw-Herstellern Daimler Truck und Traton sowie den Zulieferern Continental und Knorr-Bremse. Die Autobauer nutzen Mexiko als Produktionsstandort und bedienen von dort aus den US-Markt.

