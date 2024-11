Trump und die Notenbanken schicken den Euro auf Talfahrt zum Dollar

Der Kurs des Euro ist in den vergangenen zwei Monaten um sechs Prozent gesunken: Das bedeutet, dass europäische Unternehmen ihre Produkte billiger in den Dollar-Raum exportieren können.

Der Währungsmarkt wird derzeit von zwei Faktoren besonders getrieben: dem US-Wahlsieg von Donald Trump und der Geldpolitik der Notenbanken Fed (Amerika) und EZB (Eurozone). Der Kurs des Euro ist in den vergangenen zwei Monaten von etwa 1,12 auf 1,05 Dollar gesunken. Die US-Währung gewann damit um rund sechs Prozent gegenüber der Gemeinschaftswährung an Wert. In Dollar abgerechnete Waren und Dienstleistungen (Importe) werden in der Eurozone somit teurer, allen voran Produkte auf Erdölbasis wie