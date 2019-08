Trump erhöht den Druck beim Konflikt mit China

US-Präsident Donald Trump macht im Handelsstreit mit China weiter maximalen Druck: Er kündigte überraschend neue Strafzölle auf chinesische Importe ab September an. Damit wären dann praktisch alle Einfuhren aus der Volksrepublik mit Zöllen belegt. Dies könnte Handys, Laptops, Spielzeug und Schuhe treffen.

China reagierte mit Unverständnis und kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an. Die Aktienkurse weltweit rutschten am Freitag tief ins Minus.

Trump kündigte neue Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar (272 Milliarden Euro) ab 1. September an. Peking habe sich bereit erklärt, "landwirtschaftliche Produkte von den USA in großen Mengen zu kaufen, hat es aber nicht getan", kritisierte er.

Einzelhandelsverbände liefen Sturm gegen Trumps Pläne. Die Vereinigung, in der Riesen wie Walmart und Amazon vertreten sind, sprach von einer verfehlten Strategie, die schon jetzt das Wirtschaftswachstum bremse, Unsicherheit verursache und vor Investitionen zurückschrecken lasse. Ein anderer großer Verband warnte vor steigenden Preisen für Kleidung, Spielzeug, Haushaltswaren und Elektronik.

Neue Zölle könnten nach Einschätzung von Experten die US-Notenbank Fed unter Druck setzen, die Zinsen weiter zu senken. Trump fordert bereits lautstark niedrigere Zinsen, die die Wirtschaft ankurbeln. Die laut Gesetz vom Präsidenten unabhängige Zentralbank hatte den Schlüsselsatz erst am Mittwoch erstmals seit der Finanzkrise von 2008 wieder gesenkt.

Auch international stießen die Pläne Trumps auf Unverständnis und Kritik. "Es ist besorgniserregend, wie die US-Regierung die Risiken einer globalen Rezession in Kauf nimmt", sagte das Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Stefan Mair, gestern. Die Verschärfung des Handelskonflikts trübe die Weltwirtschaft ein.

"Unsere Unternehmen sind durch ihre globalen Wertschöpfungsketten von amerikanisch-chinesischen Sonderzöllen direkt betroffen", sagte Mair. "Die Zuspitzung schwächt das weltwirtschaftliche Wachstum zusätzlich, bremst den Welthandel aus und beeinträchtigt die Investitionstätigkeit noch stärker."

Deutschland stark betroffen

Die deutsche Industrie ist besonders abhängig von Exporten. Die USA sind der größte Absatzmarkt von Waren "Made in Germany", während China der wichtigste Handelspartner – Importe und Exporte zusammen – ist. "Es ist völlig unklar, wie die USA und China angesichts der nun erreichten Stufe der Eskalation einen Ausweg aus dem Konflikt finden", sagte Mair.

