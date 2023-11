Trotz Krise und Inflation: 8,4 Prozent mehr Pakete als im Vorjahr zugestellt

Die hohe Inflation drückt nicht auf die Bestelllaune der Österreicherinnen und Österreicher. Heuer werden hierzulande voraussichtlich 351,5 Millionen Pakete zugestellt, das ist im Jahresvergleich ein Plus von 8,4 Prozent, prognostizierte am Dienstag die Regulierungsbehörde RTR. Im 2. Quartal 2023 wurden insgesamt rund 94,2 Millionen Pakete transportiert, 87,0 Millionen wurden in Österreich zugestellt, 7,2 Millionen wurden ins Ausland transportiert - ein Zuwachs von 12 Prozent.

RTR-Chef Klaus M. Steinmaurer beobachtet mit der steigenden Paketmenge auch eine Zunahme der Beschäftigten. "Heuer wurde bereits deutlich mehr Leasingpersonal beschäftigt als im Vorjahr. Zu einem kurzfristigen Hype - das lassen unsere Datenreihen vermuten - wird es beim Leasingpersonal wieder im 4. Quartal 2023 kommen. Wir rechnen hier mit mehr als 2.000 Leasingkräften, das ist um rund 50 Prozent mehr als im 1. bzw. 2. Quartal 2023", so Steinmaurer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper