Trotz Krise: Intersport wächst und expandiert

Der Wegfall des Salzburger Traditionshändlers Bründl hat Intersport im vergangenen Jahr mit einem Schlag einen Verlust von 26 Standorten und rund 70 Millionen Euro Umsatz gekostet. Rund die Hälfte habe man im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 30.9.) wieder aufgeholt, sagte Geschäftsführer Thorsten Schmitz heute, Mittwoch, in einer Videokonferenz bei der Präsentation der Jahresbilanz.

Der Gesamtumsatz des Sporthändlers legte um 8,7 Prozent auf 560 Millionen Euro zu. Zwei Prozent des Wachstums sei organisch erfolgt, der Rest auf Expansionen zurückzuführen, erläuterte Schmitz. Im Online-Handel habe man die Umsätze verdreifacht.

Für den Großteil des Geschäfts zeichneten die Produktkategorien Outdoor, Ski und Bike verantwortlich. Beim Verkauf von Rädern habe man sogar Modelle aus dem kommenden Jahr ins Sortiment genommen, weil die Nachfrage so stark gestiegen sei. Im Textilbereich hingegen bleiben viele Händler auf Ware sitzen. Hier gebe es heuer das Risiko höherer Abschreibungen, berichtete Schmitz.

An den Expansionsplänen hält Intersport trotz der Krise fest. Neue Filialen in Innsbruck, Parndorf und Gmunden sollen noch heuer eröffnet werden, im Frühjahr 2021 sperrt Intersport Winninger einen Standort auf der Mariahilferstraße in Wien auf. Intersport hat in Österreich 104 Händler an 280 Standorten und beschäftigt rund 3700 Mitarbeiter.