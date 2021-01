Erstmals gibt es in Österreich im Winter heuer mehr als 500.000 Arbeitslose inklusive Schulungsteilnehmer, das sind um knapp 28 Prozent mehr im Vorjahr. Die Corona-Krise und die fehlende Tourismus-Saison haben den Arbeitsmarkt fest im Griff. Dennoch gibt es Lichtblicke, mitunter in Oberösterreich. Ein Rundruf unter Firmen und in AMS-Bezirksstellen hat ein durchaus optimistisches Bild ergeben.