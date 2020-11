Seit Jahren analysiert der Linzer Universitätsprofessor Teodoro Cocca das Verhalten der Aktieninvestoren und kommt in seiner aktuellen Betrachtung zu überraschenden Ergebnissen: Die Investoren zeigen für Mitte November einen starken Optimismus, wie es ihn zuletzt Anfang 2018 gegeben hat. "Sie blicken trotz Corona sorglos in die Zukunft." Coccas Forschungsergebnisse fließen seit Jahren direkt in die Arbeit der Fondsmanager der Kepler-Fonds KAG ein.